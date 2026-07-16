Где отдохнуть в отпуске в Нижегородской области

На следующий день стоит отправиться в Чкаловск — прогуляться по набережной, подняться на смотровую площадку и посетить дом-музей Валерия Чкалова и ангар с коллекцией самолетов, связанных с его именем. Добраться из Нижнего Новгорода до Городца можно на машине (около часа, 60 километров) или на «Валдае» (примерно час в пути, билет стоит около 700 рублей). А вот отрезок от Городца до Чкаловска удобнее преодолеть на авто или такси, так как водного транспорта между ними нет. Зато из Чкаловска обратно в областной центр снова можно отправиться по воде (около 2,5 часа) или на автобусе. Для ночевки подойдут отели в Городце (от 3,8 тысячи рублей за двоих с завтраком) или глэмпинги на берегу Горьковского моря (домик от 10 до 13 тысяч рублей в сутки). В качестве сувениров из Городца везут пряники и изделия городецкой росписи, из Чкаловска — белье местной фабрики и памятные вещи, связанные с Чкаловым.