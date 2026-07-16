Где отдохнуть в отпуске в Нижегородской области

В период летних отпусков Pravda-nn.ru поделилась тремя идеями для поездки по Нижегородской области.
Первым в списке будет маршрут Городец-Чкаловск. Городец по праву называют жемчужиной региона — здесь приятно часами бродить по улицам, наслаждаться видами на Волгу и посещать музеи. Обязательно стоит заглянуть в «Город мастеров»: это стилизованный комплекс под терема на берегу реки. Внутри можно увидеть экспозицию местных промыслов и самим поучаствовать в мастер-классе, например слепить глиняный кувшин или сплести корзинку. Также стоит посетить местный краеведческий музей, который располагается в доме купца Облаева. Одна из экспозиций — «Торг шумит над горой…» — погружает в атмосферу городцкого базара XIX и начала XX века.
На следующий день стоит отправиться в Чкаловск — прогуляться по набережной, подняться на смотровую площадку и посетить дом-музей Валерия Чкалова и ангар с коллекцией самолетов, связанных с его именем. Добраться из Нижнего Новгорода до Городца можно на машине (около часа, 60 километров) или на «Валдае» (примерно час в пути, билет стоит около 700 рублей). А вот отрезок от Городца до Чкаловска удобнее преодолеть на авто или такси, так как водного транспорта между ними нет. Зато из Чкаловска обратно в областной центр снова можно отправиться по воде (около 2,5 часа) или на автобусе. Для ночевки подойдут отели в Городце (от 3,8 тысячи рублей за двоих с завтраком) или глэмпинги на берегу Горьковского моря (домик от 10 до 13 тысяч рублей в сутки). В качестве сувениров из Городца везут пряники и изделия городецкой росписи, из Чкаловска — белье местной фабрики и памятные вещи, связанные с Чкаловым.
Есть еще один маршрут — из Павлово в Чулково. Павлово является городом с богатой историей: первое письменное упоминание относится к 1566 году (тогда он фигурировал в грамоте Ивана Грозного как Дворцовое село). Он расположен на Перемиловских горах на берегу Оки. Начать знакомство стоит с исторического музея: интересно не только посмотреть экспонаты, но и оценить сам особняк в стиле эклектики, где он разместился (раньше дом принадлежал купцу Василию Гомулину). В городе сохранились и другие купеческие усадьбы: дом купца Ефима Алипова (начало XX века, с угловой круглой башенкой и кованым балконом), усадьба Петра Щеткина (1899 год, он владел фабрикой лопат и замков) и дом Александра Клокова (двухэтажное здание с резьбой и башенками в русском стиле).
Чтобы продолжить погружение в атмосферу, можно съездить в село Чулково (Вачский округ). Там стоят два уникальных терема XIX века с невероятной резьбой, которые принадлежали зажиточным крестьянам, а самой землей в прошлом владели князья Голицыны. От Нижнего Новгорода до Павлова около полутора часов на машине (81 километр), до Чулково еще примерно 45 километров (всего 45 минут в пути). Альтернативой будут экскурсионные туры из областного центра или водный трансфер: от Павлова до Чулкова можно добраться на «Валдае» всего за 30 минут и 200 рублей. В Павлове номер на двоих в отеле на сутки будет стоить 3,2 тысячи рублей. Из города традиционно везут знаменитые павловские ножи — от обычных кухонных до авторских с литьем и гравировкой.
Также можно отправиться из Бора в Семенов. Путешествие стоит начать с парка «Моховые горы» в Борском округе. Там найдутся сосновый бор, смотровые площадки с видами на Волгу и пляжи. Место имеет и историческую ценность: здесь располагался поселок для нижегородской интеллигенции, где бывали Максим Горький и Федор Шаляпин. Также стоит заглянуть в духовный центр «Сергиевская Слобода» и местный краеведческий музей. Еще одна интересная точка — ландшафтный парк «Россия в миниатюре», где в одном месте собраны точные копии достопримечательностей десятков городов страны.
Следующей остановкой станет Семенов. Многие едут сюда ради хохломы и семеновской матрешки (город по праву считают ложкарной столицей России). Также Семенов иногда называют «маленьким Парижем» — план его поселения утвердила Екатерина II, и в лучевой застройке действительно прослеживаются принципы французского градостроительства. Прогуляйтесь по центральной улице Ленина, а затем выйдите на улицу Ванеева, которая тоже «лучиком» отходит от площади. В особняке старообрядца Петра Шарыгина расположен историко-художественный музей. Если пойдете по улице Свердлова, зайдите в Дом Семена Ложкаря, музей которого разместился в рубленой крестьянской избе.
От Нижнего Новгорода (от Московского вокзала) до Бора меньше 20 километров (около получаса на машине), а от Бора до Семенова примерно 70 километров (час в пути). До Бора из областного центра также ходят «Валдаи» (15 минут за 130 рублей), а в Семенов можно доехать на электричке. В окрестностях Бора и Семенова есть современные туристические комплексы с глэмпингами (аренда будет стоить от 12 тысяч рублей в сутки). Рядом есть озеро, так что для активного отдыха можно арендовать сапы, лодки или катамараны, а также порыбачить. Номер в отеле на двоих в городе будет стоить 3,5 тысячи рублей. В качестве сувениров из Семенова везут изделия с хохломской росписью, матрешки и ложки.