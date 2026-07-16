Старшеклассники Национальной гимназии Хакасии посетили завод с экскурсией

Экскурсия для учащихся Национальной гимназии имени Н. Ф. Катанова в Хакасии прошла на Саяногорском алюминиевом заводе. Мероприятие стало частью проекта «Билет в будущее», входящего в нацпроект «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.
Во время экскурсии старшеклассники посетили электролизное производство, литейный цех и испытательно‑аналитический центр. Школьники смогли проследить весь путь изготовления алюминия — от технологического процесса до готового продукта.
«Посещение “РУСАЛа” — для нас весомый аргумент в пользу выбора будущей профессии. В прошлом году многие наши выпускники пошли в металлургию, думаю, и в этом году металлургов будет немало», — поделилась классный руководитель школьников Ирина Майнагашева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.