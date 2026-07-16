С июня 2025 года жители Приангарья получили 1304 сертификата ИТ-компетенций

Жители Иркутской области с июня 2025 года получили 1304 сертификата, подтверждающие их ИТ-компетенции. Возможность пройти необходимое тестирование создана в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
В целом за год жители Приангарья сделали более 20,5 тыс. попыток подтвердить ИТ-компетенции. Успешно прошли тестирование 3427 человек. Уникальных пользователей, успешно подтвердивших свои ИТ-компетенции, — 1976.
В основном тестирование проходят специалисты отрасли информационных технологий. При этом свои знания также проверяют представители других сфер и студенты. ИТ-сертификаты увеличивают шансы на стажировку или трудоустройство. Их можно прикрепить к резюме и показывать на собеседованиях.
«Развитие ИТ-отрасли является одним из приоритетных направлений для Иркутской области. В рамках национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” регион активно работает над подготовкой специалистов, поддержкой стартапов и внедрением отечественных ИТ-решений», — отметил министр цифрового развития и связи региона Александр Селедцов.
Тестирование доступно по таким ИТ-компетенциям, как Python, C++, С#, SQL, PHP, Golang, Git, HTML, JavaScript, алгоритмы и структуры данных, машинное обучение и математическая статистика. Сертификаты можно получить в разрезе каждого уровня. Они действуют один год и хранятся в личном кабинете на «Госуслугах». Пройти тестирование можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.