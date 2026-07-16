С июня 2025 года жители Приангарья получили 1304 сертификата ИТ-компетенций

Тестирование доступно по таким ИТ-компетенциям, как Python, C++, С#, SQL, PHP, Golang, Git, HTML, JavaScript, алгоритмы и структуры данных, машинное обучение и математическая статистика. Сертификаты можно получить в разрезе каждого уровня. Они действуют один год и хранятся в личном кабинете на «Госуслугах». Пройти тестирование можно по ссылке.