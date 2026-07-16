Три учреждения культуры в Северной Осетии внедрили бережливые технологии

Бережливые технологии были успешно внедрены в рабочие процессы трех учреждений культуры Северной Осетии. Это стало возможным при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности и транспорта республики.
Рабочие процессы оптимизированы в республиканской детской библиотеке имени Дабе Мамсорова, Ардонском районном Дворце культуры имени Н. М. Саламова и Моздокском районном Дворце культуры.
«В регионе начали внедрять передовые практики в музеях, библиотеках и дворцах культуры. Этот процесс развивается постепенно: уже выбраны лучшие методы работы, определены сроки их реализации и поданы заявки на участие. Также подготовлен полный пакет документов, необходимый для внедрения», — прокомментировали в Министерстве промышленности и транспорта Северной Осетии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.