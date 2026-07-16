Три учреждения культуры в Северной Осетии внедрили бережливые технологии

«В регионе начали внедрять передовые практики в музеях, библиотеках и дворцах культуры. Этот процесс развивается постепенно: уже выбраны лучшие методы работы, определены сроки их реализации и поданы заявки на участие. Также подготовлен полный пакет документов, необходимый для внедрения», — прокомментировали в Министерстве промышленности и транспорта Северной Осетии.