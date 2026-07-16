Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Владимир Путин на встрече с Маратом Хуснуллиным.
По словам вице-премьера, правительство делает все, чтобы россиянам передали жилье, за которое они заплатили.
«И вовремя. Нужного качества», — подчеркнул Путин.
Президент также отметил надежность семейной ипотеки как инструмента поддержки.
Со своей стороны, Хуснуллин рассказал, что по мере снижения ключевой ставки россияне активнее вкладываются в недвижимость. Власти принимают меры, чтобы нарастить темпы строительства, в том числе в новых регионах. Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Граждане ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.
Говоря о дорожном строительстве, вице-премьер заявил, что возведение скоростной трассы М-12 «Восток» до Тюмени идет по графику, открытие запланировано на декабрь.
Хуснуллин добавил, что сегодня строительная отрасль со смежными сферами дает более 20% ВВП, а по уровню налоговых отчислений в бюджет — 16,7%. Также строители успешно реализуют планы по развитию 2160 опорных населенных пунктов.