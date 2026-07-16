Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

Со своей стороны, Хуснуллин рассказал, что по мере снижения ключевой ставки россияне активнее вкладываются в недвижимость. Власти принимают меры, чтобы нарастить темпы строительства, в том числе в новых регионах. Сейчас в стране вводят более 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Граждане ежегодно вкладывают в эту сферу 16 триллионов рублей.