Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за короткого замыкания Советский район Красноярска остался без воды

Без воды осталась большая часть района.

В Советском районе Красноярска временно отключили холодную воду. Причина — крупная птица села на шинопровод одной из подстанций водозабора на острове Татышев, что вызвало короткое замыкание.

Как сообщили в «Краскоме», второй трансформатор на время ремонта был отключён для подготовки к зиме.

Без воды осталась большая часть района. Бригады электриков уже работают над восстановлением электроснабжения насосного оборудования. Ориентировочное время подачи воды уточняется.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался плохим водоснабжением в селе Красноярского края.