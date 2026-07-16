Из-за короткого замыкания Советский район Красноярска остался без воды

В Советском районе Красноярска временно отключили холодную воду. Причина — крупная птица села на шинопровод одной из подстанций водозабора на острове Татышев, что вызвало короткое замыкание.
Как сообщили в «Краскоме», второй трансформатор на время ремонта был отключён для подготовки к зиме.
Без воды осталась большая часть района. Бригады электриков уже работают над восстановлением электроснабжения насосного оборудования. Ориентировочное время подачи воды уточняется.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался плохим водоснабжением в селе Красноярского края.