В Севастополе рассылают дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина

В 14.45 началась рассылка второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет до девяти вечера четверга. Владельцы домашних генераторов могут залить топливо в канистру. Для этого нужно иметь оригинал СТС.