В Севастополе рассылают дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина

В четверг, 16 июля в Севастополе начали рассылать дополнительную партию QR-кодов на покупку бензина. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В 14.45 началась рассылка второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет до девяти вечера четверга. Владельцы домашних генераторов могут залить топливо в канистру. Для этого нужно иметь оригинал СТС.
«Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2», — написал Развожаев.
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