Строительство технопарка в Пермском округе оценили в 2 млрд рублей

Как указано в техническом задании, экотехнопарк должен разместиться в Пермском округе на земельном участке площадью 89 тыс. кв.м. Проектная мощность комплекса рассчитана на переработку 300 тыс. тонн мусора в год. Сдать объект требуется не позднее 12 декабря 2027 года.