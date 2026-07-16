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Строительство технопарка в Пермском округе оценили в 2 млрд рублей

АО «Пермский региональный оператор ТКО» объявило конкурс на строительство объекта «Экотехнопарк города Перми», включающего в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования. Первым на это обратил внимание телеканал «Рифей».

АО «Пермский региональный оператор ТКО» объявило конкурс на строительство объекта «Экотехнопарк города Перми», включающего в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования. Первым на это обратил внимание телеканал «Рифей».

Как указано в техническом задании, экотехнопарк должен разместиться в Пермском округе на земельном участке площадью 89 тыс. кв.м. Проектная мощность комплекса рассчитана на переработку 300 тыс. тонн мусора в год. Сдать объект требуется не позднее 12 декабря 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 2 млрд руб. Итоги конкурса подведут 3 августа.