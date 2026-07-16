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В Гусеве на мужчину завели уголовное дело после избиения бывшей жены

Причиной нападения на экс-супругу стала ревность.

Источник: Клопс.ru

В Гусеве 30-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности после конфликта с бывшей супругой. 33-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что экс-муж нанёс ей побои. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, между бывшими супругами произошла ссора, во время которой мужчина приревновал женщину и избил её. Пострадавшая также предоставила медицинское заключение, подтверждающее её травмы.

Как уточнили в ведомстве, ранее решением мирового суда мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Санкция статьи предусматривает штраф, арест на срок до трёх месяцев или исправительные работы на срок до шести месяцев.

В Васильково мужчина избил супругу и угрожал ей.