Белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров

Белорусский адвокат сказала, в каком случае можно получить штраф и до четырех лет тюрьмы из-за коров, лошадей и кур в Беларуси, сообщили на ОНТ.
Так, по словам адвоката Минской городской коллегии адвокатов Светланы Костевич, правила выгула в Беларуси касаются не только собак, но и других домашних животных.
Санитарно-ветеринарные нормы регулируют вопросы обустройства выгульных площадок для сельскохозяйственных животных. Например, лошадей можно выгуливать на возвышенных, незаболоченных участках. А для жеребцов должна быть предусмотрена отдельная от взрослых животных местность.
Для коров должна быть обустроена площадка с южной стороны коровника, на которую будет прямой выход из помещения.
Для кур обязательно должны быть сделаны навесы для защиты от хищников.
При этом законом определено на каком расстоянии от соседей должны размещаться площадки для выгула.
При содержании животных на земельном участке физлица выгульные площадки и курятники должны быть размещены не менее чем в четырех метрах от границы соседского участка.
— За игнорирование норм грозит штраф и даже ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет, — констатировала адвокат.