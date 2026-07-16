Ростовский облсуд утвердил приговор одному из руководителей завода 10-ГПЗ

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Основной вид деятельности предприятия — производство шариковых и роликовых подшипников. В 2020—2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе Феликс Захарцов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.