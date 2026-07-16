В Ростове осудили участника боевых действий в Сирии на стороне террористов

Установлено, что с октября 2014 по ноябрь 2014 года Боташев решил присоединиться к террористам, находясь в Стамбуле. Для этого он прибыл в Сирию в лагерь подготовки боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), прошел обучение по физической, психологической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.