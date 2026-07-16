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В Кузбассе завершили благоустройство 36 общественных пространств

В областном центре преобразили сразу шесть объектов.

Благоустройство при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершилось на 36 общественных территориях в Кузбассе, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

«В этом году по национальному проекту мы приводим в порядок самые разные элементы городской среды — от небольших пешеходных тротуаров до крупных парков и спортивных площадок. Все они важны, поскольку за них голосовали кузбассовцы», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В частности, в Юрге обновили пешеходную зону на улице Кирова. На участке протяженностью более 300 м полностью заменили асфальтобетонное покрытие, бордюрные камни и привели в порядок въезды в кварталы.

В то же время в Кемерове готовы сразу шесть объектов. Например, в Рудничном районе и поселке Пионер появились новые тротуары на улице Ногинской, а в Ленинском районе оборудован асфальтированный подход к школе № 49.

Всего до конца года в Кузбассе благоустроят 115 общественных пространств. Также работы проходят на пяти объектах — победителях Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.