В Кузбассе завершили благоустройство 36 общественных пространств

«В этом году по национальному проекту мы приводим в порядок самые разные элементы городской среды — от небольших пешеходных тротуаров до крупных парков и спортивных площадок. Все они важны, поскольку за них голосовали кузбассовцы», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.