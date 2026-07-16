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В Бурятии вырос номерной фонд в средствах размещения туристов

С 2022 по 2025 год он увеличился более чем на 1,3 тысячи единиц.

Номерной фонд в Бурятии в период с 2022 по 2025 год увеличился более чем на 1,3 тыс. единиц, сообщили в министерстве туризма республики. С 2025-го работу в этом направлении проводят при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

По итогам прошлого года общее число номеров в средствах размещения на территории Бурятии превысило 9,3 тысячи. В 2022-м этот показатель составлял чуть более 8 тысяч.

«Беспрецедентный рост туристической инфраструктуры Бурятии — это прямой результат реализации стратегических задач, поставленных Президентом России. Нацпроект “Туризм и гостеприимство” дал региону реальные инструменты для быстрого развития: от поддержки наших предпринимателей до создания современных комфортных условий для гостей Байкала и жителей республики», — отметил министр туризма республики Алдар Доржиев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.