XXI фестиваль «Хрустальный ключ» пройдёт 25 июля в Сартаково

25 июля в деревне Сартаково на территории музейного комплекса «Березополье» пройдёт XXI Международный фестиваль‑конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Мероприятие соберёт более 300 участников из разных регионов и жанров, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Организаторами выступают Нижегородская епархия РПЦ, министерство культуры региона, администрация и департамент культуры Нижнего Новгорода, региональное управление культурно‑образовательных проектов и музейно‑выставочный комплекс «Березополье». Основателем фестиваля является почётный гражданин Нижегородской области Владимир Исайчев.
По традиции в храме святого князя Владимира с 9:00 до 11:00 состоится Божественная литургия. В 11:00 откроется картинная галерея с работами российских и нижегородских художников. Официальное открытие фестиваля и награждение победителей конкурса «Хрустальный ключ» специальными дипломами имени Андрея Савельева и Бисера Кирова начнётся в 12:00. В 12:30 начнётся гала‑концерт с участием победителей и приглашённых артистов: среди них — заслуженный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Прялица», исполнительница Майя Балашова, а также иностранные гости и студенты РУДН.
В программе — выставка‑ярмарка декоративно‑прикладного творчества (около 100 мастеров из Нижегородской, Владимирской и Костромской областей), мастер‑классы по золотной вышивке, ткачеству, керамике на гончарном круге, народной кукле‑скрутке и демонстрационное ткачество бисером. В завершение фестиваля в 14:00 выступит мужской фольклорный ансамбль «Мурома», а в 15:00 — нижегородская группа «Золотой свет» с популярными хитами народного творчества.
Ранее сообщалось, что более 2 500 человек посетили фестиваль «Хрустальный ключ» в селе Сартаково Нижегородской области.
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