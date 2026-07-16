XXI фестиваль «Хрустальный ключ» пройдёт 25 июля в Сартаково

По традиции в храме святого князя Владимира с 9:00 до 11:00 состоится Божественная литургия. В 11:00 откроется картинная галерея с работами российских и нижегородских художников. Официальное открытие фестиваля и награждение победителей конкурса «Хрустальный ключ» специальными дипломами имени Андрея Савельева и Бисера Кирова начнётся в 12:00. В 12:30 начнётся гала‑концерт с участием победителей и приглашённых артистов: среди них — заслуженный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Прялица», исполнительница Майя Балашова, а также иностранные гости и студенты РУДН.