Володин: в условиях развития ИИ роль человека в творчестве остается главной.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В условиях развития искусственного интеллекта (ИИ) роль человека в творчестве остается главной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг он посетил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК), председателем попечительского совета которого является. Совместно с ректором вуза Владимиром Малышевым и профессорско-преподавательским составом Володин ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации образовательной инфраструктуры университета.
«Вы правильно говорите в отношении того, что новые технологии развиваются, но, все-таки, их развивают люди. Да, конечно, сейчас искусственный интеллект будет нам помогать, но роль человека остается главной. И, особенно, в образовательном учреждении», — сказал Володин, общаясь с выдающимися мастерами университета.
Он подчеркнул, что при всех плюсах искусственного интеллекта душа не передается, ИИ здесь бессилен.
Володин возглавляет попечительский совет ВГИКа с 2019 года.