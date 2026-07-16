В Перми меняется руководство трех СМИ

В трех компаниях, которые управляют прикамскими средствами массовой информации, назначен новый директор. По решению единственного участника расторгнут трудовой договор с генеральным директором ООО «Телекомпания “Рифей-Пермь” (развивает одноименный телеканал) Анной Климовой. Также свою должность покидает генеральный директор ООО “Деловая журналистика” (издает газету “Коммерсантъ-Прикамье”) и ООО РИА ИД “Компаньон” Людмила Крошечкина.