Число банкротств юрлиц в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

В России во втором квартале 2026 года количество банкротств увеличилось в 1,2 раза и превысило 1,9 тыс. «Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, — объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов», — полагает руководитель Федресурса Алексей Юхнин.