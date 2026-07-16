Жители Чебоксар проверили здоровье в мобильных пунктах

Жители Чебоксар могли проверить свое здоровье в мобильных пунктах здоровья, которые работали в поселке Новые Лапсары и Калининском районе в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в городской администрации.
Пункты расположились перед Дворцом культуры «Акация» и на территории рынка «Южный». Обследование проходило бесплатно, без предварительной записи и занимало не более 30−40 минут. Для прохождения диагностики нужно было взять с собой паспорт и полис ОМС.
Консультации проводили терапевты, дерматологи, стоматологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи, а также врач по медицинской профилактике. Каждый желающий мог измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, узнать свой индекс массы тела, рост и вес, сделать ЭКГ, биоимпедансометрию и маммографию, пройти экспресс-исследование на ВИЧ.
По словам главврача Центральной городской больницы Татьяны Маркеловой, проект постоянно расширяется. Например, в этом году он пополнился приемами узких специалистов и новым направлением «Забота о старших». Полное расписание работы «Пунктов здоровья» по всей Чувашии можно найти на официальном сайте регионального минздрава.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.