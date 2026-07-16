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Синоптик рассказала, когда в Челябинской области прекратятся ливни

Синоптик Выходцева: дожди в Челябинской области прекратятся после 21 июля.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл — РИА Новости. Сильные дожди, начавшиеся в Челябинской области еще в июне, сменятся более солнечной погодой без интенсивных осадков после 21 июля, рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По ее словам, длительное время в регионе продолжается влияние обширной области низкого атмосферного давления, что привело к образованию мощных кучеводождевых облаков, в связи с этим возникли сильные дожди, ливни, шквалистый ветер и выпал град.

«В выходные дни (18−19 июля — ред.) такая дождливая обстановка сохранится у нас. Она сохранится до 20−21 числа, и только после 21 числа осадки такой интенсивности прекратятся. Будет более солнечная погода. Но все равно локальные дожди не исключены на периферии антикциклона», — сказала Выходцева.

Она отметила, что количество выпавших в регионе осадков с начала июля превысило месячную норму.

По данным пресс-центра регионального ГУМЧС, в Челябинской области из-за обильных осадков осложнилась гидрологическая обстановка, основная работа по ликвидации последствий непогоды идет в Верхнеуфалейском городском округе. По данным властей, за последние 12 часов в округе зафиксировано выпадение 51 миллиметра осадков, из-за резкого подъема воды в реках Уфалейка и Генералка подтопило 14 приусадебных участков, эвакуированы 42 человека.

В Челябинске в связи с обильными осадками увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище, частично подтоплена набережная в центре города.