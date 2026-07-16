Синоптик рассказала, когда в Челябинской области прекратятся ливни

«В выходные дни (18−19 июля — ред.) такая дождливая обстановка сохранится у нас. Она сохранится до 20−21 числа, и только после 21 числа осадки такой интенсивности прекратятся. Будет более солнечная погода. Но все равно локальные дожди не исключены на периферии антикциклона», — сказала Выходцева.