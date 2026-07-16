Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой в Кстовском районе

Жители населённого пункта в июле текущего года столкнулись с закрытием основной дороги, ведущей в деревню. Предложенный взамен путь не решает проблему: он не только длиннее, но и находится в крайне плохом состоянии. На альтернативной трассе нет асфальта, покрытие испещрено ямами и глубокими колеями, а из‑за размытого грунта проезд становится особенно затруднительным.