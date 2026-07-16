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Бастрыкин заинтересовался разрушенной дорогой в Кстовском районе

На альтернативной трассе нет асфальта, покрытие испещрено ямами и глубокими колеями, а из‑за размытого грунта проезд становится особенно затруднительным.

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет РФ, поручил представить отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с неудовлетворительным состоянием дорожной инфраструктуры в деревне Новая Пунерь Кстовского района. Данные об этом опубликовал информационный центр СК РФ.

Жители населённого пункта в июле текущего года столкнулись с закрытием основной дороги, ведущей в деревню. Предложенный взамен путь не решает проблему: он не только длиннее, но и находится в крайне плохом состоянии. На альтернативной трассе нет асфальта, покрытие испещрено ямами и глубокими колеями, а из‑за размытого грунта проезд становится особенно затруднительным.

Это создаёт серьёзные сложности не только для местных автомобилистов, но и для транспорта экстренных служб. Многочисленные обращения граждан в разные органы власти не привели к устранению проблемы.

По факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин предоставил доклад как о промежуточных, так и об итоговых результатах расследования, а также о комплексе мер, принимаемых для разрешения ситуации.

Ранее Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о смерти нижегородки в больнице.