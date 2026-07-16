Из-за схода грузового состава в Прикамье поезда по пути пропускают станции

Федеральная пассажирская компания (ФПК) об изменении маршрутов следования пассажирских поездов на территории Прикамья. Пассажирские со ставы также не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на станциях «Первоуральск», «Шаля» и «Кунгур».