Из-за схода грузового состава в Прикамье поезда по пути пропускают станции

В Пермском крае продолжаются восстановительные работы после хода с рельсов грузового состава на участке 566 км «Кишерть — Шумково» Свердловской железной дороги. ЧП произошло 15 июля в 23:31.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) об изменении маршрутов следования пассажирских поездов на территории Прикамья. Пассажирские со ставы также не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на станциях «Первоуральск», «Шаля» и «Кунгур».
Через станции «Екатеринбург — Нижний Тагил — Чусовская» с выходом на станции Перми проследуют поезда: № 67 «Абакан — Москва» отправлением 14 июля; № 803 «Екатеринбург — Пермь» отправлением 16 июля; № 9 «Владивосток — Москва» отправлением 11 июля; № 145 «Челябинск — Санкт-Петербург» отправлением 16 июля.
Через станции «Чусовская — Нижний Тагил» с выходом на Екатеринбург проследуют поезда № 86 «Москва — Серов» отправлением 15 июля; № 70 «Москва — Чита» отправлением 15 июля; № 208 «Москва — Омск» отправлением 15 июля, № 110 «Москва — Новый Уренгой» отправлением 15 июля; № 10 «Москва — Владивосток» отправлением 15 июля.
Через станции «Пермь — Калино — Лысьва» с выходом на станцию «Кузино» проследует поезд № 74 «Санкт-Петербург — Тюмень» отправлением 15 июля.
«Пассажиров поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечат питанием и питьевой водой», — сообщили «КП-Пермь» в ФПК.