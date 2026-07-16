В райцентре под Воронежем ТСЖ заплатит более 90 тыс руб на упавший на машину снег

Суд признал, что ТСЖ, в управлении которого находится дом, ненадлежащим образом исполнило обязанность по уборке снега с крыши, входящей в состав общего имущества. И постановил выплатить компенсацию владельцу машины, правда, частично, поскольку в его действиях имелась грубая неосторожность, которая содействовала увеличению вреда.