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В райцентре под Воронежем ТСЖ заплатит более 90 тыс руб на упавший на машину снег

Владелец поврежденной машины взыскал компенсацию через суд.

Источник: Комсомольская правда

Житель воронежского Боброва взыскал с ТСЖ компенсацию за повреждение автомобиля при падении снега с крыши.

Инцидент произошел феврале 2026 года. С крыши многоквартирного дома упал снег — прямо на припаркованный под стенами автомобиль Lada 212140. Машина получила повреждения — вмятины на капоте и крыше, сломанные дворники и левое боковое зеркало, вмятина левой противотуманной фары. Согласно заключению судебной экспертизы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 105,7 тыс рублей.

Суд признал, что ТСЖ, в управлении которого находится дом, ненадлежащим образом исполнило обязанность по уборке снега с крыши, входящей в состав общего имущества. И постановил выплатить компенсацию владельцу машины, правда, частично, поскольку в его действиях имелась грубая неосторожность, которая содействовала увеличению вреда.

— Суд взыскал с ответчика в пользу истца материальный ущерб в размере 79 275 рублей, а также судебные расходы в размере 14 153 рублей, — сообщили в Бобровском райсуде.

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