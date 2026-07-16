В райцентре под Воронежем ТСЖ заплатит более 90 тыс руб на упавший на машину снег

Житель воронежского Боброва взыскал с ТСЖ компенсацию за повреждение автомобиля при падении снега с крыши.
Инцидент произошел феврале 2026 года. С крыши многоквартирного дома упал снег — прямо на припаркованный под стенами автомобиль Lada 212140. Машина получила повреждения — вмятины на капоте и крыше, сломанные дворники и левое боковое зеркало, вмятина левой противотуманной фары. Согласно заключению судебной экспертизы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 105,7 тыс рублей.
Суд признал, что ТСЖ, в управлении которого находится дом, ненадлежащим образом исполнило обязанность по уборке снега с крыши, входящей в состав общего имущества. И постановил выплатить компенсацию владельцу машины, правда, частично, поскольку в его действиях имелась грубая неосторожность, которая содействовала увеличению вреда.
— Суд взыскал с ответчика в пользу истца материальный ущерб в размере 79 275 рублей, а также судебные расходы в размере 14 153 рублей, — сообщили в Бобровском райсуде.