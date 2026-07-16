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Полмиллиона заплатит клуб за рекламу с безнравственными девушками

ФАС установила, что используемые в рекламе образы противоречат общепринятым нормам и принципам поведения в обществе.

Волгоградский клуб может заплатить до полумиллиона рублей за размещение ненадлежащей рекламы в интернете.

В волгоградское УФАС обратился местный житель — его возмутил безнравственный анонс шоу-программ.

«Служба установила, что в рекламе использовали образы девушек, противоречащие общепринятым нормам и принципам поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности», — подтвердили в УФАС.

Аморальные изображения клубу пришлось убрать. Теперь же антимонопольное ведомства рассматривает вопрос о привлечении владельцев увеселительного заведения ещё и к административной ответственности.

Ранее стало известно, что волгоградское УФАС включило компанию «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков.