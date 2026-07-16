В Калининграде планируют актуализировать схему организации дорожного движения

Речь идёт о разработке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа и актуализации комплексной схемы организации дорожного движения. Указанная цель выполнения работы — определение приоритетов, целей и задач транспортного обслуживания населения, обоснование значений показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность для населения Калининграда при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом. Также необходимо определить мероприятия, обеспечивающие достижение стандартов качества транспортного обслуживания, и сроки их реализации, сбалансированные с бюджетными возможностями города.