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В Калининграде планируют актуализировать схему организации дорожного движения

Для этого власти заказывают научно-исследовательскую работу.

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда заказывает выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования областного центра. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о разработке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа и актуализации комплексной схемы организации дорожного движения. Указанная цель выполнения работы — определение приоритетов, целей и задач транспортного обслуживания населения, обоснование значений показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность для населения Калининграда при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом. Также необходимо определить мероприятия, обеспечивающие достижение стандартов качества транспортного обслуживания, и сроки их реализации, сбалансированные с бюджетными возможностями города.

Заявки на участие в торгах принимают с 16 по 24 июля. Итоги аукциона планируют подвести 28 июля. Максимальная цена контракта — 24 997 000 рублей. Исполнить его необходимо до конца года, выполнить работы — до 27 ноября. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

«Давайте подождём»: Антон Романов о транспортной схеме и миллиардах на трамвай.

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