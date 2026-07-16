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Данные статистики по ценам на бензин опубликовали в Ростовской области

Цены на бензин обновились в Ростовской области в начале июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновились цены на автомобильное топливо. Информацию публикует Росстат.

За период с 7 по 13 июля 2026 года средняя стоимость бензина в области составляла 76,40 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 13 июля 2026 года:

АИ-92: 72,07 рубля;

АИ-95: 78,60 рубля;

АИ-98 и выше: 100,50 рубля;

Дизельное топливо: 81,92 рубля.

Общая цена бензина по ЮФО 13 июля составляла 84,48 рубля, за дизель — 110,98 рубля. Стоимость по России — 75,84 и 91,21 рубля соответственно.

Средние цены по состоянию на 16 июля еще не публиковали. При этом интернет-пользователи отмечают в соцсетях, что актуальные цены на бензин в некоторых случаях отличаются от средних данных статистики.

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