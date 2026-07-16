Дагестан улучшил позицию в рейтинге внедрения РЭС 3.0

Республика Дагестан улучшила свои позиции в рейтинге внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0) по итогам первого полугодия 2026 года, сообщили в администрации главы региона. Меры поддержки для экспортеров доступны по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
«Внедрение данного стандарта помогает раскрыть экспортный потенциал региона, создать единые правила для бизнеса и приблизиться к одной из национальных целей — увеличению несырьевого экспорта к 2030 году», — подчеркнул врио министра экономики и территориального развития республики Адильхан Ахмедов.
РЭС 3.0 включает 15 инструментов поддержки экспорта: от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Дагестан по итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го переместился в рейтинге внедрения стандарта с 57 места сразу на 27-е.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.