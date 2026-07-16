Дагестан улучшил позицию в рейтинге внедрения РЭС 3.0

РЭС 3.0 включает 15 инструментов поддержки экспорта: от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Дагестан по итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го переместился в рейтинге внедрения стандарта с 57 места сразу на 27-е.