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«Красное солнце» зажглось в парке на юге Волгограда

В Красноармейском районе тысячами огней засияло колесо обозрения.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе тысячами огней засияло колесо обозрения «Красное солнце». Кататься на 50-метровом аттракционе, который перенесли из ЦПКиО Волгограда пока нельзя. Его запустят после открытия нового парка в створе бульвара Энгельса. Тогда же жители южных районов смогут любоваться вечерами световым шоу.

Всего на 50-метровом колесе обозрения «Красное солнце» более 14 тысяч светодиодов. Накануне прошло финальное тестирование архитектурной подсветки. Перед открытием аттракцион проходит необходимые проверки. После того, как его поставят на государственный учет, колесо примет первых посетителей.

Кроме того, в новом парке уже поставили семейные аттракционы. Здесь высаживают растения, обустраивают прогулочные зоны. Открытие запланировано этим летом.

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