Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в проекте «Цифровой бизнес-рост: выход на маркетплейсы»

Обучение проводится во второй раз: в прошлом году региональный центр «Мой бизнес» обучил 200 предпринимателей, а победители отбора получили онлайн‑магазины «под ключ» — от выбора площадки до старта продаж. Программа включает четырёхдневное онлайн‑обучение и практический офлайн‑мастер‑класс в технопарке «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, 4, Нижний Новгород). Участники изучат запуск и ведение магазинов на маркетплейсах, логистику, продвижение и аналитику продаж, после чего на практике оптимизируют карточки товаров, рассчитают юнит‑экономику, настроят рекламные кампании и проанализируют поставки; также предусмотрены индивидуальные консультации. По итогам пройдёт конкурсный отбор, по результатам которого определят 10 предпринимателей — получателей услуг по открытию онлайн‑магазина.