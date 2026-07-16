Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в проекте «Цифровой бизнес-рост: выход на маркетплейсы»

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в проекте «Цифровой бизнес‑рост: выход на маркетплейсы». Интенсив пройдёт с 24 по 28 августа в гибридном формате — онлайн и офлайн. Инициатива реализуется министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что онлайн‑торговля остаётся одним из ключевых инструментов расширения рынков сбыта, и в регионе уже выстроена поддержка для компаний. На трёх маркетплейсах функционируют региональные витрины «Сделано в Нижегородской области» с более чем семью тысячами позиций, действует сопровождение экспорта на международные электронные площадки, а для желающих запустить продажи организуют обучающие программы. Участники интенсива получат практические рекомендации экспертов и комплексную подготовку к запуску онлайн‑магазина.
Обучение проводится во второй раз: в прошлом году региональный центр «Мой бизнес» обучил 200 предпринимателей, а победители отбора получили онлайн‑магазины «под ключ» — от выбора площадки до старта продаж. Программа включает четырёхдневное онлайн‑обучение и практический офлайн‑мастер‑класс в технопарке «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, 4, Нижний Новгород). Участники изучат запуск и ведение магазинов на маркетплейсах, логистику, продвижение и аналитику продаж, после чего на практике оптимизируют карточки товаров, рассчитают юнит‑экономику, настроят рекламные кампании и проанализируют поставки; также предусмотрены индивидуальные консультации. По итогам пройдёт конкурсный отбор, по результатам которого определят 10 предпринимателей — получателей услуг по открытию онлайн‑магазина.
Подать заявку можно до 23 августа через портал «Мой бизнес». К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».
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