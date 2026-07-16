Член Общественной палаты РФ Сабитов: недоверие так же разрушительно, как наивность

Одни пытаются повлиять на общественные настроения. Другие собирают подписчиков, продают рекламу или заманивают аудиторию на сомнительные ресурсы. Третьи ничего не создают сами, а просто пересылают увиденное, поскольку боятся промолчать о потенциальной опасности. Но независимо от происхождения контента его воздействие часто строится по той же схеме, что и телефонная афера: сначала тревога, потом дефицит времени, затем требование реакции.