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14-летний подросток ушел из дома в Красных Баках и не вернулся

Последний раз мальчика видели 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области уже несколько дней разыскиваются 14-летний Илью Пипигина. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».

Подросток ушел из дома на улице Чапаева в поселке Красные Баки вечером 12 июля. Мальчик был одет в черный спортивный костюм и черно-белые кроссовки. У подростка худощавое телосложение, рост около 155 сантиметров. У Ильи светло-русые волосы и зеленые глаза.

Предположительно, пропавший мог ехать по маршруту Красные Баки Урень — деревня Боковая. Водителей, проезжавших здесь около 18:00 12 июля, попросили сохранить записи с видеорегистраторов. Если на видео есть информация, которая поможет найти подростка, ее можно отправить в ПСЦ «Рысь».

Как сообщается в социальных сетях, мальчик мог поругаться с бабушкой и уйти из дома. Камера одной из заправок также засняла подростка, похожего на пропавшего.