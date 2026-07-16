14-летний подросток ушел из дома в Красных Баках и не вернулся

Предположительно, пропавший мог ехать по маршруту Красные Баки Урень — деревня Боковая. Водителей, проезжавших здесь около 18:00 12 июля, попросили сохранить записи с видеорегистраторов. Если на видео есть информация, которая поможет найти подростка, ее можно отправить в ПСЦ «Рысь».