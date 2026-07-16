Бодрит и поднимает дофамин? Врач объяснил, как на самом деле работает кофе

Когда-то мы считали кофе очень вредным напитком, но ученые нашли в нем пользу. Теперь чашке кофе приписывают множество полезных чудес: она защищает от диабета, спасает от депрессии, поднимает гормон счастья — дофамин. Неудивительно, что многие называют кофе своим «легальным антидепрессантом». Но соответствуют ли все эти утверждения действительности? Александр Дзидзария, доктор медицинских наук, онколог-уролог, помог aif.ru разобраться, как на самом деле действует кофе, так ли напиток бодрит и «осчастливливает»?
Мнение № 1. Кофе помогает вырабатываться гормону счастья — дофамину
Скорее, это миф. На самом деле организм не получает новую порцию гормона удовольствия из чашки эспрессо.
Механизм работает иначе. «В течение дня в головном мозге постепенно накапливается аденозин — вещество, которое сообщает организму: “пора отдыхать”, — объясняет Дзидзария. — Чем дольше человек бодрствует, тем сильнее становится чувство усталости. Кофеин временно блокирует рецепторы аденозина. Мозг перестает получать сигнал о том, что пора спать, поэтому появляется ощущение бодрости».
Одновременно умеренно активируются дофаминовая и норадреналиновая системы. Благодаря этому человеку становится легче концентрироваться, повышается мотивация, привычные задачи кажутся менее утомительными, а настроение действительно улучшается. Однако важно понимать, что кофе вовсе не делает человека счастливее. Он лишь на некоторое время меняет восприятие собственного состояния.
Мнение № 2. Со временем кофе перестает действовать, и нужно пить больше
А вот тут наблюдение верное. Наверняка вы помните, как первая чашка кофе когда-то буквально «включала» организм, но спустя несколько месяцев ежедневного употребления этот эффект снижается. Нет, это не значит, что кофе стал хуже. Просто наш мозг очень быстро ко всему адаптируется.
«Дело в том, что пока кофеин ежедневно блокирует аденозиновые рецепторы, организм начинает создавать новые, — объясняет эксперт. — Поэтому прежнего количества кофе уже недостаточно, чтобы получить привычный эффект. Человек увеличивает дозировку: сначала до двух чашек, потом — до трех, а иногда и больше. Так постепенно формируется толерантность к кофеину».
Помните, что для большинства здоровых взрослых безопасной считается доза около 250−300 мг кофеина в сутки — это примерно одна-три чашки натурального кофе, в зависимости от сорта зерен и способа приготовления. Кроме того, кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках, шоколаде и некоторых газированных напитках. Поэтому при подсчете дневной нормы стоит учитывать все его источники, а не только количество выпитых чашек.
Мнение № 3. Кофе бодрит и помогает действовать
Это не совсем так, все зависит от особенностей нервной системы того, кто пьет кофе. «Кофеин активирует не только дофамин, — уточняет Дзидзария. — Он стимулирует выработку адреналина и норадреналина — гормонов, которые готовят организм к действию. Для человека без выраженной тревожности это обычно ощущается как прилив энергии».
Если нервная система уже находится в состоянии постоянного напряжения, дополнительная стимуляция может усилить внутреннее беспокойство. Поэтому у некоторых после чашки кофе появляются учащенное сердцебиение, дрожь, раздражительность или даже панические атаки. В такой ситуации кофе уже перестает работать как источник бодрости и начинает лишь усиливать симптомы.
Мнение № 4. Кофе помогает справиться с депрессией
А вот тут далеко не все так однозначно. Доктор Дзидзария объяснил, что, несмотря на множество исследований, в которых умеренное употребление кофе связывают с более низким риском развития депрессии, не стоит делать преждевременных выводов и путать связь и причину.
Люди, которые регулярно пьют кофе, часто в целом ведут более активный образ жизни, работают, общаются, соблюдают режим дня. Все это тоже влияет на психическое здоровье. «Поэтому сегодня нет оснований считать кофе средством профилактики депрессии, а тем более — ее лечения, — подчеркивает доктор наук. — Настоящая депрессия — это заболевание, которое связано с нарушением работы сразу нескольких систем организма. И одной чашкой кофе эту проблему решить явно невозможно».
Если пить кофе поздно вечером, человек может даже быстро заснуть. Но качество сна все равно ухудшается. Ведь кофеин сокращает продолжительность глубоких фаз сна, во время которых наиболее эффективно восстанавливается нервная система.
В результате утром у человека снова появляется усталость, рука автоматически тянется за новой чашкой кофе, и круг повторяется. По этой причине специалисты рекомендуют пить кофе в первой половине дня, желательно через один-два часа после пробуждения, когда начинает снижаться естественный уровень кортизола.
Не ищите в кофе то, чего напиток дать не может
Кофе, действительно, способен улучшать концентрацию, внимание и настроение. При умеренном употреблении он может стать частью здорового образа жизни и даже приносить определенную пользу.
Если человек постоянно чувствует упадок сил, потерю интереса к жизни или тревогу, причина почти всегда гораздо глубже, чем недостаток кофеина. В этом случае организму нужен не очередной эспрессо, а полноценный отдых и, при необходимости, помощь специалиста.