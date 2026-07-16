Бодрит и поднимает дофамин? Врач объяснил, как на самом деле работает кофе

Помните, что для большинства здоровых взрослых безопасной считается доза около 250−300 мг кофеина в сутки — это примерно одна-три чашки натурального кофе, в зависимости от сорта зерен и способа приготовления. Кроме того, кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках, шоколаде и некоторых газированных напитках. Поэтому при подсчете дневной нормы стоит учитывать все его источники, а не только количество выпитых чашек.