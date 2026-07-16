Нижегородские власти согласовали проект корпуса спортлагеря на Гребном канале

Минград Нижегородской области утвердил проект первого корпуса спортивного лагеря на Гребном канале. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Зимой совет по имущественным и земельным отношениям поддержал выделение инвестору участка в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда. Объем инвестиций на тот момент оценили более чем в 82 млн рублей.
Предполагается, что на Гребном канале построят административное здание, корпус для спортсменов, зал для тренировок, бассейн, площадку для тенниса и пляж. Общая площадь объекта составит почти 95 тысяч «квадратов».
Напомним, нижегородцам представили эскиз дома с музыкальным салоном на улице Студеной. Здание хотят приспособить под камерные концерты, литературные чтения, выставки.