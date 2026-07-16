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Нижегородские власти согласовали проект корпуса спортлагеря на Гребном канале

Минград Нижегородской области согласовал проект первого корпуса спортивного лагеря на Гребном канале.

Источник: Живем в Нижнем

Минград Нижегородской области утвердил проект первого корпуса спортивного лагеря на Гребном канале. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Зимой совет по имущественным и земельным отношениям поддержал выделение инвестору участка в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда. Объем инвестиций на тот момент оценили более чем в 82 млн рублей.

Предполагается, что на Гребном канале построят административное здание, корпус для спортсменов, зал для тренировок, бассейн, площадку для тенниса и пляж. Общая площадь объекта составит почти 95 тысяч «квадратов».

Напомним, нижегородцам представили эскиз дома с музыкальным салоном на улице Студеной. Здание хотят приспособить под камерные концерты, литературные чтения, выставки.