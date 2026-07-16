Сказки, замки и немного магии: 10 идей для отдыха с детьми в Калининграде летом и осенью

Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова.