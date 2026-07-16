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Сказки, замки и немного магии: 10 идей для отдыха с детьми в Калининграде летом и осенью

В подборке — спектакли, шоу и фестивали.

Источник: Клопс.ru

Отправиться в замок к рыцарям, увидеть полёт барона Мюнхгаузена, заглянуть в космос через телескоп или провести день в деревне викингов: собрали 10 событий в Калининграде и области, где будет интересно и детям, и взрослым.

1. Спектакль «Лукоморье».

18 июля, 17:00; Музыкальный театр.

Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова.

«Здесь чудеса, здесь Леший бродит… А ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом», — пишут о постановке.

2. Детское шоу фокусов Александра Прахова.

18 июля, 17:00; стендап-клуб «Локация».

Яркое семейное представление, где удивляются не только дети, но и взрослые. На глазах у зрителей оживают невероятные иллюзии, появляются неожиданные предметы, а сами гости становятся участниками магического действия.

Фокусник и иллюзионист Александр Прахов, выступавший для зрителей в России, Германии, Казахстане и Швеции, превращает набор трюков в настоящее сценическое шоу — с юмором, интерактивом и моментами, когда весь зал замирает от удивления.

3. День в Бранденбурге.

19 июля, 9 и 30 августа, 12:00; посёлок Ушаково.

Замок Бранденбург приглашает провести выходной среди живописных руин на берегу Калининградского залива.

Запланированы развлечения для всей семьи: для детей — лучные турниры с призами, игры и мастер-классы, для взрослых — экскурсии по территории замка и знакомство с историей Тевтонского ордена. «В разные дни гостей ждут увлекательные иммерсивные игры для детей и взрослых — каждый визит будет особенным», — обещают в Бранденбурге.

4. Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства».

25 июля, 12:00; сказочная деревня Холмогорье.

Гостей ждёт встреча с героями сказок, театральные постановки и выступления актёров на пяти сценических площадках. Помимо спектаклей, в программе творческие мастер-классы, где можно будет освоить старинные ремёсла и создать сувениры своими руками, а также занятия по сказкотерапии.

Особенностью фестиваля станет маршрут с технологиями дополненной реальности. Кроме того, участники сами создадут сборник сказок. В него войдут истории гостей, вдохновлённые русской культурой, традициями и атмосферой праздника.

Для детей до четырёх лет вход бесплатный.

5. Баттл «Барон Мюнхгаузен. Взлёт с башни Нойхаузена».

8 августа, 12:30; Гурьевск.

Семейный инженерный баттл предлагает проверить скорость, смекалку и командную работу. Участникам предстоит собрать картонную 3D-модель знаменитого барона Мюнхгаузена, который отправляется в полёт на ядре, — и сделать это быстрее и качественнее других команд.

В соревновании участвуют пары «взрослый + ребёнок». Жюри оценит не только скорость сборки, но и аккуратность исполнения, подгонку деталей и общий вид готовой модели.

Каждый участник получит подарок, а победителей ждут призы. Собранного барона Мюнхгаузена команды смогут забрать с собой — как памятный трофей за семейное приключение.

6. Большой Кауп.

8 и 9 августа, 13:00 и 12:00; поселение Кауп (Зеленоградский район).

Фестиваль переносит гостей в древнее поселение, где история оживает прямо на глазах. Здесь можно увидеть работу кузнецов, гончаров и оружейников, попробовать свои силы в ремёслах и своими руками создать предмет в духе Средневековья.

Для детей подготовлены игровые активности и знакомство с традициями воинов, а взрослых ждут зрелищные сражения, конное шоу, стрельба из лука и мастерство реконструкторов. После ярких впечатлений можно отдохнуть под живую старинную музыку, отведать средневековой еды и сходить в поход на драккаре «Виндур».

Главное событие разворачивается вечером: в свете факелов и огня гости увидят масштабную реконструкцию сожжения Каупа — «страшный бой, уничтоживший поселение тысячу лет назад».

7. Астрономический вечер на башне: малые объекты Солнечной системы.

12 августа, 20:00; музей кошек «Мурариум».

Семейный вечер под звёздами объединит наблюдение за небом, научную лекцию и впечатляющую панораму вечернего Зеленоградска с видом на Балтийское море.

Гости отправятся в путешествие по Солнечной системе и узнают больше о её малых обитателях — астероидах, кометах и других небесных странниках. Лекцию проведёт научный сотрудник лаборатории астрофизики и космологии БФУ им. И. Канта Александр Тепляков.

8. Музыкальный спектакль «Улитка и кит».

30 августа, 10:30; замок Нойхаузен.

Инсценировка создана по мотивам одноимённой книги британской писательницы Джулии Дональдсон. В центре сюжета — маленькая улитка, которая мечтает увидеть большой мир и отправляется в путешествие на хвосте огромного кита. Вместе герои открывают для себя океанские просторы, встречают необычные чудеса и узнают, что даже самый маленький может совершить большое дело.

Это нежная музыкальная сказка о дружбе и взаимопомощи, которая подарит зрителям атмосферу тепла и настоящего семейного волшебства.

Организаторы обещают: спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Кукольная постановка, музыка и трогательная история помогут на время оказаться в мире фантазии и приключений.

9. Три кота: «День варенья».

11 октября, 11:00 и 13:00; Калининградский театр эстрады.

В кошачьей семье готовятся к особому празднику — дню рождения мамы. Пока она на прогулке, котята вместе с папой спешат устроить настоящий сюрприз: с песнями, танцами и подарками. Карамелька, Коржик и Компот не дают скучать ни себе, ни зрителям, ведь подготовка превращается в весёлое приключение.

Спектакль объединяет игру и музыку: дети вместе с героями танцуют, поют и придумывают праздничные рисунки. Действие развернётся не только на сцене, но и в зале.

10. Фестиваль песчаных скульптур «Море светлой любви».

До 10 сентября; Светлогорск.

На берегу Балтики открылся масштабный фестиваль песчаного искусства, где из тысяч тонн песка рождаются настоящие произведения под открытым небом.

Гости увидят героев мифов, любимых сказочных персонажей и фантазийные замки, созданные руками профессиональных скульпторов из России и других стран. Хрупкие фигуры поражают детализацией, масштабом и мастерством исполнения — над ними работали участники мировых и европейских чемпионатов по песчаной и ледовой скульптуре, а также рекордсмены Книги рекордов Гиннесса.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 21:00. По средам многодетные семьи могут посетить фестиваль бесплатно.

Адрес: Светлогорск, Калининградский проспект (пересечение с улицей Ленина, вход напротив санатория «Янтарный берег», рядом с железнодорожным переездом).

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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