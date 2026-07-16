В Прикамье два жителя Богородска спасли бабушку с чердака затопленного дома

Двое жителей села Богородск — 16-летний Иван Фатавиев и 27-летний Илья Ужегов — спасли 80-летнюю женщину из затопленного дома, сообщает паблик «Про Октябрьский!».
После мощных ливней река Арий вышла из берегов, из-за чего почва вокруг села Богородск была перенасыщена влагой, и вода с холмов хлынула в низину. Дом пенсионерки, которой уже за 80, оказался прямо на пути потока. Женщина успела подняться на чердак и стала звать на помощь. Вскоре вода поднялась до карниза.
На помощь пришли два молодых человека — Илья и Иван. Илья принёс лодку, которая принадлежала его отцу.
«Приехал с работы, увидел, что много народу. Подбежал, запрыгнули в лодку и поплыли. Я оторвал доски, Илья держал лодку, я залез на чердак, спустил бабушку вниз, Илья её принял. Мы сели и поплыли к дороге. За себя было не страшно — больше боялся за бабушку», — вспоминает Иван.
Пенсионерку встретили на берегу. Ночь она провела у подруги, а сразу после спасения её приютила местный работник культуры.
Иван — уроженец Богородска, учится в Кунгурском автотранспортном колледже, 1 августа ему исполнится 17 лет. На каникулах подрабатывает. Илья — мастер по обслуживанию зданий в местном Доме культуры, воспитывает дочь. В селе о нём говорят как об ответственном человеке, который всегда готов прийти на помощь.
Сами же молодые люди себя героями не считают, говоря, что они сделали то, что должны были.