В Прикамье два жителя Богородска спасли бабушку с чердака затопленного дома

«Приехал с работы, увидел, что много народу. Подбежал, запрыгнули в лодку и поплыли. Я оторвал доски, Илья держал лодку, я залез на чердак, спустил бабушку вниз, Илья её принял. Мы сели и поплыли к дороге. За себя было не страшно — больше боялся за бабушку», — вспоминает Иван.