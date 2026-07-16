Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге могут поднять до 5 тыс. рублей

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас в некоторых зонах города сумма штрафа оказывается ниже стоимости самой парковки. Из-за этого многие водители сознательно выбирают «штраф вместо оплаты», что создаёт серьёзную проблему для городской парковочной системы.