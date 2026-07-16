Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге могут поднять до 5 тыс. рублей

Для граждан штраф вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей.
В Петербурге предложили существенно увеличить штрафы за неоплаченную парковку. Соответствующий законопроект о внесении изменений в городской закон об административных правонарушениях уже внесён на рассмотрение Заксобрания.
Согласно инициативе, размер штрафа для граждан вырастет с нынешних 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для юридических лиц наказание может составить до 30 тыс. рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас в некоторых зонах города сумма штрафа оказывается ниже стоимости самой парковки. Из-за этого многие водители сознательно выбирают «штраф вместо оплаты», что создаёт серьёзную проблему для городской парковочной системы.
«Увеличение штрафов направлено на борьбу с недобросовестными водителями. Новый размер санкций сделает такое нарушение экономически невыгодным», — говорится в пояснительной записке к документу.
В случае принятия закона изменения вступят в силу после официального опубликования.