Орловской и Тамбовской областям спишут 4,2 млрд долгов по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании девяти регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам на 8,4 млрд руб. в сумме. В частности, речь идет об Орловской и Тамбовской областях, которым разрешили не возвращать в федеральный бюджет 1,9 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно. Это следует из опубликованного распоряжения.