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Команда «Нижегородской правды» начала подготовку к юбилейному пробегу

Легкоатлетический пробег на призы «Нижегородской правды» проводится с 1927 года.

Совсем скоро Нижний Новгород вновь станет центром бегового праздника — в сентябре состоится традиционный эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда». В этом году принять участие в эстафете решила и команда редакции издания.

Подготовкой команды руководит Александр Абрамов — настоящий профессионал, легенда нижегородского бега, многократный победитель нулевого этапа эстафеты. За его плечами целых 12 побед. Это абсолютный рекорд за всю историю пробега.

«Наша эстафета — это самое важное в жизни, потому что она объединяет мою профессиональную карьеру с карьерой спортсмена», — поделился Александр Абрамов.

По его мнению, главные составляющие успеха — это желание, поддержка и грамотный тренер.

«Эстафета пока более профессиональна, но хотелось бы, чтобы она была более массовой», — подчеркнул тренер.

Легкоатлетический пробег на призы «Нижегородской правды» проводится с 1927 года и является одним из старейших спортивных событий не только в регионе, но и в стране.

Мария Фёдорова, Александр Соломатин, Виктор Чуйков.