Не столица заброшек, а место силы: почему жители Ясного не считают свой поселок умирающим

Галина в прошлом была журналисткой и сама не раз делала материалы о посёлке и о жителях для местной газеты. Она рассказала, что однаждыкакое сделала для себя открытие, готовя однажды репортаж о прошедшем субботнике: «Проехала по всем улицам, чтобы отметить тех, кто привел свой дворик в порядок. И что я увидела? Почти все дворы ухожены, всюду растут цветы. Жители посёлка, как могут, стараются облагородить свои придомовые территории. Только центр выглядит так, будто здесь до сих пор снимают фильмы о войне».