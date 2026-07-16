Птица оставила без холодной воды целый район Красноярска

Вечером 16 июля большая часть Советского района Красноярска временно осталась без холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что все произошло из-за крупной птицы — она села на шинопровод одной из двух трансформаторных подстанций водозабора на острове Татышев и спровоцировала короткое замыкание. В итоге оборудование на объекте отключилось.