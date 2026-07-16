Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Птица оставила без холодной воды целый район Красноярска

В Советском районе Красноярска временно отключили холодную воду.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 июля большая часть Советского района Красноярска временно осталась без холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что все произошло из-за крупной птицы — она села на шинопровод одной из двух трансформаторных подстанций водозабора на острове Татышев и спровоцировала короткое замыкание. В итоге оборудование на объекте отключилось.

При этом второй трансформатор сейчас находится в ремонте (его готовят к зиме). Поэтому подачу воды приостановили.

Электрики уже работают на месте. Коммунальщики приносят горожанам извинения за неудобства.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае мужчина скрыл выезд детей за границу ради пособий.