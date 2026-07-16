Администрация Новороссийска опровергла взлом своего канала и запустила новый

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Ранее «РГ» писала, что 15 июля в мэрии заявили о взломе канала и сообщили, что восстановить его невозможно. Однако позже выяснилось, что имела место «временная дискоммуникация» — ошибка в передаче информации внутри ведомства.
Старый канал был приватным. В связи с инцидентом мэрия запустила новый публичный информационный канал в MAX. Все официальные новости теперь будут выходить в нем. Обновленные ссылки опубликованы во всех верифицированных аккаунтах администрации в социальных сетях.