Компания из Миасса стала лауреатом программы «Лучшие ESG-проекты России»

«К 2030 году в России 100% всех образующихся отходов должны проходить сортировку (обработку), и лишь 50% из них отправляться на захоронение. Экопромышленный парк — это уникальная территория с современной инфраструктурой и применением инновационных технологий. Переработка готового вторсырья и производство новых изделий из него — важнейший этап на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов», — отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.