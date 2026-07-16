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Компания из Миасса стала лауреатом программы «Лучшие ESG-проекты России»

Она представила комплекс по производству ПЭТ-хлопьев высокой степени чистоты.

Предприятие «Сансара» из Миасса вошло в число лауреатов программы «Лучшие ESG-проекты России». Компания представила проект комплекса по производству ПЭТ-хлопьев высокой степени чистоты из пластиковой тары, разработанный в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.

Всего на участие в программе поступило более 500 заявок от компаний и организаций, которые ведут свой бизнес с заботой об окружающей среде. Предприятие «Сансара» стало лауреатом в категории «Ответственное потребление и производство. Эффективное управление отходами».

Отметим, что Челябинская область входит в восьмерку пилотных регионов, где строятся экопромышленные парки. Проект реализуется по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

«К 2030 году в России 100% всех образующихся отходов должны проходить сортировку (обработку), и лишь 50% из них отправляться на захоронение. Экопромышленный парк — это уникальная территория с современной инфраструктурой и применением инновационных технологий. Переработка готового вторсырья и производство новых изделий из него — важнейший этап на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов», — отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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