Определены лидеры по трудоустройству участниц женских клубов Омской области

Кадровый центр Москаленского района стал лучшим в Омской области по трудоустройству участниц женского клуба, сообщили в министерстве внутренней политики региона. Содействие занятости — одна из задач нацпроекта «Кадры».
Благодаря работе данного центра были трудоустроены 22 участницы женского клуба. По этому показателю в число лидеров также вошли Марьяновский кадровый центр и служба занятости Колосовского района. При их содействии работу нашли 13 и 11 участниц женских клубов соответственно.
Всего при поддержке карьерных консультантов были трудоустроены 158 жительниц Омской области. Все они — участницы женских клубов. Кроме того, 49 женщин решили в 2026 году повысить квалификацию и получить новую профессию при поддержке нацпроекта «Кадры». А 11 участниц женских клубов при содействии карьерных консультантов открыли собственное дело.
«Женские клубы есть в каждом территориальном кадровом центре Омской области. Главная наша задача — помочь женщинам выстраивать карьерную траекторию. Участницы получают информацию о том, как совмещать карьеру и семью, как реализовать себя и не потерять мотивацию к поиску работы», — отметила и. о. директора кадрового центра Омской области Юлия Нелюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.