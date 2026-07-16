Определены лидеры по трудоустройству участниц женских клубов Омской области

«Женские клубы есть в каждом территориальном кадровом центре Омской области. Главная наша задача — помочь женщинам выстраивать карьерную траекторию. Участницы получают информацию о том, как совмещать карьеру и семью, как реализовать себя и не потерять мотивацию к поиску работы», — отметила и. о. директора кадрового центра Омской области Юлия Нелюбина.