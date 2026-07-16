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Двух нижегородских заключенных помиловали с начала 2026 года

В первом полугодии 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании двух заключенных, отбывавших наказание в Нижегородской области. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании двух заключенных, отбывавших наказание в Нижегородской области. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

Там уточнили, что ходатайства обеих осужденных областная комиссия по вопросам помилования рассматривала в конце 2025 года, указы о помиловании подписаны в марте.

С начала текущего года комиссия рассмотрела восемь ходатайств, но итоговое решение по ним еще не принято.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году в Нижегородской области не помиловали ни одного заключенного. Всего за прошлый год комиссия рассмотрела 16 ходатайств.