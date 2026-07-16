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Путин поприветствовал участников и гостей «Славянского фестиваля в Витебске»

МИНСК, 16 июл — Sputnik. «Славянский базар в Витебске» является значимым событием как для многонационального славянского мира, так и для всего евразийского пространства, отметил президент России Владимир Путин.

Источник: Sputnik.by

Глава российского государства направил приветствие участникам и гостям XXXV Международного фестиваля искусств, об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Беларуси.

В приветственном послании президент РФ обратил внимание на слова, ставшие девизом культурного мероприятия — «Через искусство к миру и взаимопониманию». В контексте происходящих в мире событий эти слова звучат особенно актуально, подчеркнул глава российского государства.

«Его (фестиваля — Sputnik) девиз — “Через искусство к миру и взаимопониманию” — звучит особенно актуально в нынешних весьма непростых международных реалиях и, несомненно, находит живой отклик в сердцах людей из разных стран», — отметил Путин.

XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 14 по 20 июля включительно. Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие культурного форума.

Первый фестиваль в Витебске прошел 18 июля 1992 года. Тогда смотр был только музыкальным. В 1990-х годах прошлого века программа конкурса постепенно расширялась. В 1995 году «Славянский базар в Витебске» приобрел статус международного фестиваля искусств.