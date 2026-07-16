Путин поприветствовал участников и гостей «Славянского фестиваля в Витебске»

Первый фестиваль в Витебске прошел 18 июля 1992 года. Тогда смотр был только музыкальным. В 1990-х годах прошлого века программа конкурса постепенно расширялась. В 1995 году «Славянский базар в Витебске» приобрел статус международного фестиваля искусств.