В Башкирии из-за ремонта путей изменится график движения электричек.

В связи с работами на перегонах Тавтиманово — Иглино, Иглино — Шакша, Миньяр — Аша, Аша — Улу-Теляк, в эти дни вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
24, 31 июля:
— поезд № 6407/7417 Аша (отпр. 19.04) — Дема (приб. 21.24, отпр. 21.32) — Чишмы (приб. 22.19) выводится из графика движения.
22, 29 июля:
— поезд № 7426/7432 Приютово — Уфа — Аша устанавливается сообщением Приютово (отпр. 05.55) — Уфа (приб. 08.58), на участке Уфа — Аша выводится из графика движения.
— поезд № 7431/7413 Аша — Уфа — Раевка устанавливается сообщением Уфа (отпр. 13.44) — Раевка (приб. 15.51), на участке Аша — Уфа выводится из графика движения.
24, 31 июля:
— поезд № 6402 Дема (отпр. 05.24) — Аша (приб. 07.44) выводится из графика движения поездов.