В Прикамье число пострадавших от клещей осталось на уровне прошлой недели

Для клещей нет плохой погоды, а вот жители Прикамья стали заметно меньше посещать места их возможных нападений из-за затяжных ливней. Число пострадавших от присасывания опасных насекомых осталось на уровне прошлой недели.
С начала периода активности клещей от клещей пострадали 15 550 жителей Прикамья, что на 845 человек больше показателя недельной давности. Среди пострадавших оказались 55 детей.
По данным краевого Роспотребнадзора, около 60% снятых с пострадавших клещей оказались инфицированы различными болезнями, включая лабораторные исследования снятых клещей показали: 52,8% случаев — иксодовым клещевым боррелиозом; 4,8% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,5% — клещевым вирусным энцефалитом; 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
При посещении лесов зафиксировали 66,5% случаев присасывания клещей, 19,1% — индивидуальных садовых и дачных участков, 7,3% — придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 2 078 обращений, Пермь — 1 540, Добрянский округ — 1 080.