В Татарстане перенесли фестиваль воздушных шаров из‑за топливного кризиса

Решение приняли организаторы совместно с Госкомитетом РТ по туризму. Причина — острая логистическая проблема, связанная с перебоями поставок бензина и дизельного топлива в регионах Поволжья.
Сложности с заправкой, по мнению организаторов, могли создать серьёзные препятствия для иногородних экипажей аэростатов, пилотов и тысяч туристов, планировавших приехать в Болгар на личных автомобилях. Как пояснили в оргкомитете, перенос сроков — это осознанный шаг, который позволит провести праздник ярко, масштабно и в полной транспортной доступности для всех желающих.
Программа фестиваля останется неизменной: шесть воздушных шаров раскрасят небо над местом слияния Волги и Камы, пройдёт конкурс по скоростной сборке макетов аэростатов, а вечером зрителей ждёт светомузыкальное шоу с огненными горелками. «Перенос на сентябрь — это осознанный шаг, который позволит провести воздухоплавательный праздник именно так, как мы задумали», — заявил организатор фестиваля «Мечтатели» Марк Рофман.
Тем временем топливная ситуация в республике остаётся напряжённой. Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным службам проводить регулярные проверки на АЗС и принимать меры в случае нарушений. По данным пресс-службы главы региона, поставки топлива идут по графику, запасов достаточно. Однако ажиотажный спрос, спровоцированный массовым выкупом бензина впрок, привёл к тому, что на отдельных заправках суточный объём топлива распродаётся за шесть часов вместо прежних двадцати четырёх.
На многих АЗС введён запрет на продажу бензина в канистры, однако, как отмечают власти, не все водители следуют этому правилу. Это, в свою очередь, создаёт километровые очереди и искусственный дефицит там, где его на самом деле нет. Жителей республики призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике.