В Татарстане перенесли фестиваль воздушных шаров из‑за топливного кризиса

На многих АЗС введён запрет на продажу бензина в канистры, однако, как отмечают власти, не все водители следуют этому правилу. Это, в свою очередь, создаёт километровые очереди и искусственный дефицит там, где его на самом деле нет. Жителей республики призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике.