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В Таганроге вернули горячую воду в микрорайон Военный городок

Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

Коммунальные службы подключили по временной схеме 18 многоквартирных домов. Единственным исключением пока остается здание на улице Циолковского, 323. Там продолжаются технические работы по переключению от магистральной сети, которые планируют завершить в течение недели. Причиной отключений стало повреждение котельной на улице Циолковского, 40. Временная схема подачи ресурса является промежуточным решением. Она будет действовать до ввода в эксплуатацию новой модульной котельной. Контракт на её установку уже заключен, и подрядчик приступил к исполнению обязательств.