Гаранин раскрыл, ждать ли новых трансферов в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин сообщил, что клуб не планирует масштабное усиление состава в летнее трансферное окно. По его словам, команда сосредоточится на точечных приобретениях, чтобы укрепить определенные позиции.
«Возможно, для усиления конкуренции нам нужны один-два футболиста на отдельные позиции. Но брать много игроков ради количества мы не собираемся. У нас есть внутренние ресурсы. Даже те ребята, которые сейчас получают мало игрового времени, — хорошие футболисты», — отметил Гаранин в интервью Metaratings.ru.
Также тренер подчеркнул, что не рассматривает «Нижний Новгород» как главного фаворита нынешнего сезона Лиги PARI. Хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в Российскую Премьер-Лигу, Гаранин не готов называть команду явным претендентом на победу.
«Говорить о том, что мы фавориты, точно не будем. У нас есть цель выйти в РПЛ, мы её не скрываем, будем к ней двигаться. Но рассказывать, что мы главные фавориты, не собираемся. Все игры будут тяжёлыми. На мой взгляд, Лига PARI — самая сложная из всех лиг в российском футболе», — добавил Гаранин.
Напомним, что «Нижний Новгород» начал новый сезон Лиги PARI с уверенной победы над «Ротором» со счётом 4:2. Следующий матч команда проведёт на выезде против «КАМАЗа» 19 июля (6+).