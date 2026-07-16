Гаранин раскрыл, ждать ли новых трансферов в «Нижнем Новгороде»

«Говорить о том, что мы фавориты, точно не будем. У нас есть цель выйти в РПЛ, мы её не скрываем, будем к ней двигаться. Но рассказывать, что мы главные фавориты, не собираемся. Все игры будут тяжёлыми. На мой взгляд, Лига PARI — самая сложная из всех лиг в российском футболе», — добавил Гаранин.